В Нигере потребовали немедленного вывода французских военных

В Нигере "Движение М-62" потребовало немедленного и безоговорочного вывода французских войск, находящихся на территории республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет "Нигерийское агентство печати".

"Движение М-62" выступило за "мобилизацию народа Нигера с тем, чтобы потребовать немедленного и безоговорочного вывода французских войск, дислоцированных в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нигер денонсировал военные соглашения с Францией, поэтому войска последней должны покинуть страну.

Ранее стало известно, что глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" Абдурахман Тчиани провел встречу с делегацией религиозных лидеров из Нигерии. Премьер-министр Нигера Ламин Зейна Али Махаман заявил, что новые власти Нигера открыты для посреднических усилий для нормализации ситуации.