Европу предупредили о падении экономики

Дальнейшее повышение ключевой ставки Европейским Центробанком может привести к риску рецессии для экономики еврозоны. При таком сценарии спад в 2024 году составит 3,8 процента от валового продукта региона, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самый негативный сценарий предполагает спад экономики еврозоны на 5 процентов. Это произойдет в случае одновременного повышения ключевой ставки и отмены мер господдержки для различных отраслей экономики на фоне колебаний биржевых цен на энергоносители. По словам старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Грегори Клэйса, в ближайшие 12 месяцев экономика еврозоны прочувствует максимальный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики вкупе с сокращением государственных расходов со стороны правительств стран еврозоны.

В конце июля руководство ЕЦБ подняло три ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта. Базовая ставка по кредитам была увеличена с 4 до 4,25 процента годовых, ставка по депозитам - до 3,75 процента, по краткосрочным кредитам - до 4,5 процента. Таким образом, европейский регулятор продолжил придерживаться курса на ужесточение ДКП для смягчения последствий высокой инфляции в регионе.

Ранее Reuters со ссылкой на обновленный прогноз Бундесбанка сообщил, что с усилением кризиса также может столкнуться Германия. Согласно новой оценке местного регулятора, ВВП ФРГ к концу этого года рискует упасть на 0,3 процента в сравнении с прошлогодним показателем. Спад будет происходить на фоне снижения покупательской способности граждан вкупе с сохраняющейся высокой инфляцией.