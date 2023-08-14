Лидер госпереворота в Нигере готов к переговорам с ЭКОВАС

Лидер государственного переворота в Нигере армейский генерал Абдурахман Тчиани готов к переговорам с ЭКОВАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera после встречи с религиозными деятелями из Нигерии.

По словам возглавлявшего делегацию шейха Абдуллахи Бала Лау, сроки переговоров могут быть определены в ближайшие дни.

"Мы хотим создать возможность, с помощью которой лидеры государственного переворота хунты в Нигере будут вести диалог с лидерами ЭКОВАС, чтобы понять друг друга, чтобы мир продолжал царить в нашем регионе", - добавил он.

26 июля часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС страны поддержал устроивших мятеж бойцов.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Ранее мы писали о том, что интересы Вашингтона в Нигере обидели Францию.