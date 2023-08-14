https://news.day.az/world/1589192.html На авиашоу в США разбился истребитель - ВИДЕО
На авиашоу в США разбился истребитель - ВИДЕО
В штате Мичиган (США) рядом с аэропортом Уиллоу на авиашоу "Гром над Мичиганом" потерпел крушение самолет. Об этом сообщает издание Click on Detroit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что пилоты успели катапультироваться, их нашли и доставили в медицинское учреждение. По словам представителя мероприятия, истребитель МиГ-23 упал перед жилым домом.
После ЧП шоу остановили, а зрителей попросили покинуть территорию.
Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов приступило к расследованию происшествия.
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