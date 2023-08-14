На авиашоу в США разбился истребитель

В штате Мичиган (США) рядом с аэропортом Уиллоу на авиашоу "Гром над Мичиганом" потерпел крушение самолет. Об этом сообщает издание Click on Detroit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что пилоты успели катапультироваться, их нашли и доставили в медицинское учреждение. По словам представителя мероприятия, истребитель МиГ-23 упал перед жилым домом.

После ЧП шоу остановили, а зрителей попросили покинуть территорию.

Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов приступило к расследованию происшествия.