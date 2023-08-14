И Австралия ограничит инвестиции в Китай

Возможность последовать примеру Соединенных Штатов и запретить инвестиции в чувствительные технологии из Китая рассматривает федеральное правительство Австралии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Sky News Australia.

Администрация американского президента Джо Байдена подняла вопрос о наложении аналогичного запрета перед властями Австралии после того, как ввела его для американских фирм по соображениям национальной безопасности.

Ранее президент США подписал указ, запрещающий американскому бизнесу инвестировать в китайский ВПК и высокие технологии. Минфин США должен будет контролировать инвестиции, которые идут в китайские компании, работающие в сфере микроэлектроники, искусственного интеллекта и информационных технологий.