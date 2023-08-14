Ким Чен Ын требует увеличение производства боеприпасов в "геометрической прогрессии"

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел инспекцию оборонных заводов и поручил "в геометрической прогрессии" увеличить выпуск управляемых боеприпасов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Глава Северной Кореи посетил завод по производству боеприпасов крупных калибров 122 миллиметра и 240 миллиметров для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он поручил "увеличить в геометрической прогрессии" производство управляемых боеприпасов в связи с "повышенным оперативным спросом" со стороны вооруженных сил.

Также Ким Чен Ын посетил завод по производству бронемашин, завод по производству мобильных пусковых установок для тактических ракет и другие оборонные предприятия. Кроме этого, лидер КНДР побывал на заводе по производству тактических ракет и оказался доволен тем, что предприятие оперативно решает имеющиеся проблемы в производстве.

Ранее мы писали о том, что Ким Чен Ын потребовал готовить армию к войне.