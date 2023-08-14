Турция готовится вернуть сирийских беженцев в Алеппо?

Турция обсуждает с Россией и Сирией механизм возвращения сирийских беженцев в провинцию Алеппо. Они также сформируют необходимую инфраструктуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом передает телеканал AHaber.

В публикации отмечается, что инициатива позволит "полностью устранить все связанные с нелегальной миграцией проблемы". Механизм под названием "Модель Алеппо" будет реализована вместе с МВД Турции и правящей Партией справедливости и развития.

"Переговоры сосредоточены на Алеппо, их суть в том, чтобы "оживить" социальную и коммерческую жизнь в провинции. Если таким образом будут "оживлены" "безопасные зоны" и Алеппо, то живущие в Турции сотни тысяч сирийцев вернутся на родину", - подчеркивают журналисты.

Ранее мы писали о том, что Турция инициировала контакты по зерновой сделке в преддверии ожидаемой встречи Эрдогана и Путина.