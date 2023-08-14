Южная Корея и США проведут совместные учения

Республика Корея и США проведут ежегодные совместные учения Ulchi Freedom Shield с 21 по 31 августа. В ходе мероприятия пройдут полевые маневры, штабные учения, отработка действий гражданской обороны. Об этом сообщил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нынешние учения разработаны так, чтобы быть жесткими и реалистичными, чтобы укрепить совместную обороноспособность и потенциал альянса при сценариях, отражающих угрозы в сфере безопасности и уроки, полученные в недавних войнах и конфликтах", - привело агентство Yonhap заявление южнокорейских военных.

В частности, планируются командно-штабные учения на основе компьютерной симуляции, отработка действий при кибератаках и терактах. В 2023 году в рамках Ulchi Freedom Shield планируется провести около 30 совместных полевых учений, летом 2022 года их было 13. Весной во время учений Freedom Shield состоялось 25 маневров.

Кроме того, ожидается участие представителей государств - членов Командования ООН.