Пакистанские военные спасли китайских специалистов от атаки террористов

Силы безопасности Пакистана ликвидировали двух террористов, напавших в воскресенье на автоколонну с 23 техническими специалистами из Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Express Tribune.

Инцидент произошел в городе Гвадар (юго-западная провинция Белуджистан), когда китайские специалисты под охраной военных направлялись в пуленепробиваемом автомобиле из местного аэропорта на экономические объекты, строящиеся с помощью КНР.

По пути следования колонны террористы привели в действие самодельные взрывные устройства и забросали автомобиль ручными гранатами. Охрана открыла огонь по нападавшим и ликвидировала двух экстремистов. Никто из китайских специалистов и сотрудников сил безопасности при атаке не пострадал.