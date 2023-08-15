В Германии не ждут устойчивого восстановления экономики

Экономика Германии вряд ли будет демонстрировать устойчивое восстановление в предстоящие месяцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, по мнению Министерства экономики страны, именно на это указывают такие индикаторы, как новые заказы и настроения в деловых кругах.

"Что касается внутренней ситуации, то ожидаемое осторожное восстановление частного потребления, сферы услуг и инвестиций дает основания для надежды, которые, вероятно, будут усиливаться в течение этого года", - говорится в ежемесячном докладе министерства.

"Тем не менее по-прежнему слабый внешний спрос, сохраняющаяся геополитическая неопределенность, все еще высокие темпы роста цен и заметно возрастающий эффект ужесточения денежно-кредитной политики препятствуют более активному восстановлению экономики", - добавили в министерстве.

Ранее мы писали о том, что Германия импортировала рекордное количество электроэнергии.