https://news.day.az/world/1589323.html Землятресения близ ядерного полигона в Северной Корее
Землятресения близ ядерного полигона в Северной Корее
В Северной Корее недалеко от ядерного полигона зафиксированы два землетрясения.
Первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло примерно в 40 км к северо-северо-западу от Кильджу в провинции Северный Хамген.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает информагентство Yonhap со ссылкой на данные Корейского метеорологического управления.
Второе землетрясение магнитудой 2,3 произошло в 42 км к северо-северо-западу от Кильчжу.
В Кильджу расположен ядерный полигон Пунгье-ри, на котором КНДР провела все шесть своих ядерных испытаний.
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