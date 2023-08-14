Землятресения близ ядерного полигона в Северной Корее

В Северной Корее недалеко от ядерного полигона зафиксированы два землетрясения.

Первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло примерно в 40 км к северо-северо-западу от Кильджу в провинции Северный Хамген.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает информагентство Yonhap со ссылкой на данные Корейского метеорологического управления.

Второе землетрясение магнитудой 2,3 произошло в 42 км к северо-северо-западу от Кильчжу.​​​​​​​

В Кильджу расположен ядерный полигон Пунгье-ри, на котором КНДР провела все шесть своих ядерных испытаний.

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