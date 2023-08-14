В Норвегии начинают штрафовать Meta

Управление по защите данных Норвегии начинает взимать штраф с компании Meta за несоблюдение объявленного ведомством запрета на поведенческий маркетинг в соцсетях на территории страны. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве, передает Day.Az.

"Управление по защите данных Норвегии приняло два решения в отношении Meta: о временном запрете поведенческого маркетинга в Facebook и Instagram (14 июля 2023 года) и о принудительном наказании от 7 августа 2023 года, которое вступает в силу сегодня, 14 августа 2023 года, поскольку Мета не выполнила решение №1, - пояснили в ведомстве. - <...> До тех пор, пока окружной суд Осло не примет решение о вынесении временного судебного запрета, обязательный штраф [в размере $100 тыс.] вступает в силу с сегодняшнего дня в соответствии с решением о обязательных штрафах (решение №2)".

Согласно решению управления, Meta должна была отказаться от такого маркетинга, поскольку он означает "наблюдение за потребителями", что является вторжением в их частную жизнь. Meta обратилась в окружной суд Осло с просьбой приостановить действие запрета, с тем чтобы компания могла определить для себя на будущее способы маркетинга, которые не противоречат закону. При этом она так и не выполнила требование управления.

В связи с этим 7 августа ведомство приняло решение наложить на Meta штраф в размере 1 млн крон в день ($100 тыс.), который начинает взиматься с 14 августа. Ограничения продлятся три месяца или до тех пор, пока Meta не сможет доказать, что ее действия соответствуют закону. Затем штраф может стать постоянным, если норвежский регулятор направит запрос в Европейский совет по защите данных, а он одобрит решение властей королевства.