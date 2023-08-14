Греческие СМИ сообщили о возможном месте создания островной базы США в Эгейском море

Новая военная база США может появиться на греческом острове Лемнос или на Скиросе в рамках расширения военного сотрудничества с Грецией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета "Прото тема".

По ее словам, согласно соответствующей поправке, которая была внесена в законопроект об оборонном бюджете США (NDAA) и уже принята Палатой представителей Конгресса США, американским министру обороны и госсекретарю предлагается совместно представить отчет в соответствующие комитеты Конгресса об отношениях в области безопасности между США и Грецией с упором на изучение дальнейшего расширения военного присутствия США на территории Греции с упором на острова. Хотя предусматривается вариант размещения до 20 дополнительных американских баз в пределах греческой территории, интерес США и по некоторым причинам Греции, похоже, сосредоточен на островах Лемнос и Скирос, отмечает издание.

По его словам, речь идет о двух островах, положение которых дает американцам возможность прикрыть и одновременно "объединить" с промежуточными военными центрами две крупные базы, которые они содержат в Греции - военно-морскую базу Суда на острове Крит и громадную по размерам и значению военную и транзитную базу, созданную ими в Александруполисе.

В контексте новых американских планов ожидается, что расширение американского военного присутствия на первом этапе будет сосредоточено на Лемносе и Скиросе, продолжает газета. Это то, чего греческая сторона, похоже, тоже хочет по своим собственным причинам. Что касается Лемноса, то размещение там американских войск, как ожидается, укрепит систему безопасности базы в Александруполисе, поскольку остров приобретет роль передового форпоста, который будет защищать его мягкое подбрюшье, а с другой стороны, даст возможность контролировать пролив Дарданеллы, следя за передвижениями кораблей российского Черноморского флота и в то же время оказывая дополнительное давление на "непослушное дитя" НАТО - Турцию, пишет издание.

С другой стороны, американское военное присутствие на Лемносе положило бы конец постоянным жалобам и давлению, которое оказывает на Грецию Анкара, требующая почти на всех международных форумах демилитаризации этого острова, полагает "Прото тема".

Скирос же из-за своего критически важного положения в центре Эгейского моря привлек интерес американцев, так как он может быть дополнительным барьером безопасности для базы Суда, ибо оттуда может контролироваться весь район от Дарданелл до Суэцкого канала. С другой стороны, для греческой стороны американское военное присутствие дополнительно защитило бы находящиеся там важные греческие военные объекты от любой турецкой угрозы, и в то же время послужило бы ограничением для неконтролируемых действий турецких ВВС в регионе Эгейского моря, добавляет издание.

Ранее мы писали о том, что в Греции выступили против открытия американских баз на островах.