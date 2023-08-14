Что будет обсуждать Абдоллахиан в Саудовской Аравии?

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ближайшее время посетит Саудовскую Аравию.

Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель МИД Ирана Насир Кенани.

Кенани сказал, что визит состоится в ближайшее время. По его словам, в ходе визита стороны проведут консультации и обсуждения по различным вопросам, в том числе по расширению двустороннего сотрудничества в экономической сфере.

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