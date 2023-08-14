Судьба трехстороннего газового союза между Казахстаном, Узбекистаном и РФ под вопросом

Идея создания трехстороннего газового альянса между Астаной, Ташкентом и Москвой принадлежит России, Казахстан официального предложения не получал, сообщил официальный представитель министерства энергетики республики Шынгыс Ильясов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Инициатива по формированию трехстороннего сотрудничества между Республикой Казахстан, Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в газовой отрасли в ноябре 2022 года озвучена со стороны Российской Федерации. Вместе с тем, официальных предложений ни от российской, ни от узбекской сторон не поступало", - сообщил Ильясов журналистам в понедельник.

Он подчеркнул, что сотрудничество в газовой сфере с Россией и Узбекистаном проводится в двустороннем формате "на основании взаимовыгодных партнерских отношений".

"Учитывая, что газотранспортная система Казахстана имеет свободные мощности по транзиту российского газа в направлении Узбекистана, между правительством Казахстана и ПАО "Газпром" подписан план мероприятий по организации работ по подготовке магистрального газопровода Средняя Азия - Центр к транспортировке российского газа в Узбекистан", - отметил Ильясов.

Ранее мы писали о том, что Казахстан и Узбекистан провели совместные учения.