США поставят разведывательные дроны Тайваню

Правительство США в рамках пакета военной помощи Тайваню объемом $345 млн передадут ему четыре разведывательных беспилотника MQ-9A.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на военный источник сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

По словам собеседника агентства, точные сроки поставки пока неизвестны, так как специалисты США в настоящее время демонтируют с беспилотников наиболее передовое оборудование. Источник также отметил, что в пакет помощи войдут программы обучения и боеприпасы.

Оборонное ведомство острова, пишет агентство, отказалось комментировать эту информацию.

Как указал доцент Института стратегических исследований тайваньского университета Даньцзян Линь Инъю, беспилотники MQ-9A смогут в значительной степени повысить разведывательные возможности Тайваня. Кроме того, они способны в режиме реального времени передавать полученную информацию по спутниковой связи.