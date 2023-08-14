Израильские военные сообщили о проведении новых антитеррористических рейдов

Израильские военные сообщили о проведении ночных рейдов по задержанию подозреваемых в причастности к террористической деятельности в крупных палестинских городах Хеврон и Наблус на Западном берегу реки Иордан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Солдаты сегодня ночью задержали пять разыскиваемых лиц в Хевроне, деревне Кабатия и лагере беженцев Джалазон. В городе Наблус и деревне Кфар-Косра силовиками были задержаны еще четверо разыскиваемых подозреваемых в причастности к террористической деятельности", - сообщила армейская пресс-служба.

Информации о ранениях с израильской стороны в ходе ночных рейдов не поступало, добавили военные.

Подразделения Службы общей безопасности, армии и пограничной полиции Израиля в ходе совместной операции в течение июля задержали на Западном берегу реки Иордан девять палестинцев, подозреваемых в связях с радикальным движением ХАМАС и подготовке вооруженных нападений на израильтян и похищении израильских военнослужащих. Информация об этом была разрешена к публикации 14 августа, отмечает радио Kan.

Ранее мы писали о том, что израильские военные сообщили о перестрелке на Западном берегу.