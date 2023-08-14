Юань максимально обвалился

Юань рекордно обвалился с начала года из-за ослабления китайской экономики, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

14 августа китайская валюта упала в цене на 0,3 процента, до 7,25 юаня за доллар.

Курс китайской валюты достигал предыдущего минимума по отношению к доллару в июне (7,28 юаня за доллар). В этом году валюта упала примерно на пять процентов и показала худший результат в Азии после иены и южнокорейской воны.

Причиной ослабления юаня Bloomberg называет падение показателей китайской экономики ниже ожидаемых. Так, в стране рынок банковских кредитов упал до 14-летнего минимума, снизились потребительские цены и цены производителей, а экспорт максимально сократился с февраля 2020 года.

Китайские акции также снижаются - например, индекс CSI 300 (отслеживает акции трехсот крупнейших компаний на биржах в Шанхае и Шэньчжене) 14 августа упал на 1,8 процента. Доходность 10-летних облигаций КНР снизилась на один базисный пункт, до 2,62 процента, приблизившись к минимуму этого года в 2,59 процента.

Аналитики считают, что ослабление юаня может побудить Народный банк (Центробанк) Китая принять дополнительные меры, чтобы замедлить падение.

В июле объем экспорта Китая сократился на 14,5 процента год к году (до 281,76 миллиарда долларов), при этом эксперты ожидали сокращения на 12,5 процента. Импорт упал на 12,4 процента (201,16 миллиарда долларов), хотя ожидалось его падение на пять процентов.