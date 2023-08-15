Румыния захотела удвоить объем транзита зерна с Украины

Бухарест намерен удвоить пропускную способность своего главного черноморского порта Констанца, чтобы увеличить объем транзита зерна с Украины, заявил министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну. Его цитирует агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Гриндяну, Румыния ради этой цели завершит финансируемые Европейским союзом (ЕС) работы по модернизации судоходной инфраструктуры, а также нарастит персонал Сулинского канала в устье Дуная.

"Я подчеркнул важность румынских железнодорожных, автомобильных и морских транспортных маршрутов для поддержания постоянного потока украинского экспорта", - заявил министр по итогам встречи с представителями США и ЕС, Молдовы и Украины.