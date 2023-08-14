Очередная акция с сожжением Корана в центре Стокгольма

Очередная акция с сожжением Корана прошла в центре Стокгольма, ее организовали мигранты Салван Момика и Салван Наджем, во время акции один человек задержан.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Aftonbladet.

По данным полиции, неизвестный "пытался сорвать демонстрацию". Издание отмечает, что мужчина подбежал к Момике и Наджему и обвинил их в терроризме.

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