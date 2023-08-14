Анкара ожидает развития отношений с Европейским союзом

Турция в предстоящий период ожидает развития отношений с Европейским союзом, опираясь при этом на просчитанную наперед стратегию и перспективу полноправного членства в сообществе, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Брюссель, в свою очередь, также заявил о стремлении укреплять отношения с Анкарой, тем самым послав месседж о намерении сосредоточится на разрешении существующих разногласий между Турцией и ЕС.

Вильнюсский саммит НАТО и встреча министров иностранных дел ЕС в июле оживили повестку переговоров между Анкарой и Брюсселем.

В повестке переговоров о вступлении Турции в ЕС стоят 9 основных пунктов: встречи диалогового формата на высоком уровне; обновление Таможенного союза между Турцией и ЕС; безвизовый режим для турецких граждан; борьба с терроризмом; безопасность и оборона; нелегальная миграция; финансовое сотрудничество; коммуникации.

Выступая на 14-й Конференции послов в Анкаре глава МИД Турции Хакан Фидан назвал проявлением "стратегической слепоты" попытки некоторых стран создать преграды на пути вступления Турции в ЕС.

Процесс членства Турции в ЕС продолжается вот уже более 50 лет. В течение длительного периода процесс развивался в условиях низкого уровня взаимного доверия.

Евросоюз предоставил статус кандидата Украине и Молдове, лишь из-за угроз со стороны России, несмотря на то, что страны не отвечают всем необходимым критериям. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом саммита НАТО в Вильнюсе призвал "открыть путь Турции в ЕС", что запустило новый процесс.

Заявления Брюсселя о "важности сотрудничества с Анкарой" после президентских выборов в Турции 28 мая также свидетельствуют о намерении сторон развивать связи в последний период.

Положительным импульсом стало также одобрение Турцией членства Швеции в НАТО в рамках саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля.

Кроме того, Турция ожидает более широкого участия в других программах ЕС, таких как Horizon Europe, Европейский корпус солидарности, Erasmus+.

В 2014-2020 годах Турция принимала участие в 8 программах и инициативах ЕС; в 2021-2027 годах планирует увеличить их число до 13.

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