МИД Ирана о восстановлении доступа к иранским активам в Южной Корее

Восстановление доступа к иранским активам, ранее заблокированным в Республике Корея, не представляло собой предварительное условие соглашения между Тегераном и Вашингтоном о взаимном обмене заключенными. Об этом было объявлено министром иностранных дел Ирана, Хосейн Амир Абдоллахияном в ходе пресс-конференции в Тегеране, сообщает Day.Az.

Амир Абдоллахиян подчеркнул: "Обмен заключенными - это исключительно гуманитарная инициатива, не связанная с процессом разблокировки наших активов в зарубежных банках. В соглашении между Ираном и США, которое было достигнуто с участием посредников, прописаны отдельные протоколы как о вопросе обмена заключенными, так и о разблокировке денежных средств".

Он также описал, что иранские активы, которые ранее были заморожены в Южной Корее, были сконвертированы из корейских вон в евро и впоследствии депонированы в одном из европейских банков. Однако Абдоллахиян не раскрыл точно, какая именно европейская страна была включена в маршрут разблокировки иранских активов.

Таким образом, процесс обмена заключенными и восстановления доступа к замороженным средствам Ирана был разделен на два отдельных аспекта в рамках соглашения между Ираном и США, и эти два вопроса не зависели друг от друга.

Ранее мы писали о том, что Иран получил необходимые гарантии от США.