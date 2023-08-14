Иран добился прогресса в переговорах с МАГАТЭ

Иран и МАГАТЭ достигли "хорошего прогресса" в решении вопросов, связанных с выполнением Исламской республикой обязательств в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на пресс-конференции в Тегеране.

"Мы добились хорошего прогресса во взаимодействии по некоторым вопросам, которые, по мнению МАГАТЭ, остаются нерешенными", - приводит слова министра агентство Tasnim. Абдоллахиян также отметил роль генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которую тот сыграл в переговорах с Тегераном по вопросам гарантий.

3 марта этого года Гросси прибыл с визитом в Тегеран после сообщений об обнаружении на ядерных объектах страны следов урана, обогащенного до 83,7%, то есть практически до оружейного уровня. Директор МАГАТЭ провел два раунда переговоров с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами, а также встретился с президентом республики Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел.

В опубликованном по итогам визита совместном заявлении МАГАТЭ и ОАЭИ отмечались намерение Ирана позволить агентству осуществлять деятельность по проверке и мониторингу, а также готовность Тегерана предоставить доступ к трем ядерным объектам на территории республики. Впоследствии власти Ирана заявили, что МАГАТЭ закрыло расследование дела об обогащении урана до 83,7%.

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