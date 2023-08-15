Узбекистан примет международную конференцию по транспорту

Международная конференция "Международный автомобильный транспорт: обеспечение устойчивости и процветания" пройдет 11 сентября в Ташкенте.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Минтранса республики.

"На конференции будут рассмотрены ключевые проблемы и возможности, стоящие перед автомобильным транспортом в отношении региональной связности, транспорта и транзита по мультимодальным коридорам восток-запад и север-юг", - говорится в сообщении.

Ожидается, что участники форума также обсудят вопросы цифровизации коммерческого транспорта и таможенных процедур, обменяются мнениями по решению хронической проблемы нехватки коммерческих водителей.

Сообщается также, что организаторами конференции являются Министерство транспорта и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Узбекистана.