Глава МИД Кыргызстана обсудил с послом Китая реализацию двусторонних договоренностей
Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев принял посла Китайской Народной Республики в Бишкеке Ду Дэвэнь.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении МИД страны.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, состоялся обмен мнениями по реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в КНР.
В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки и проведения взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, в том числе предстоящий официальный визит премьера Кыргызстана Акылбека Жапарова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР и официальный визит премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Кыргызстан в октябре 2023 года.
Кулубаев передал слова поздравления в связи с назначением Ван И министром иностранных дел Китая и пригласил его посетить с визитом Кыргызскую Республику в любое удобное время.
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