Глава МИД Кыргызстана обсудил с послом Китая реализацию двусторонних договоренностей

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев принял посла Китайской Народной Республики в Бишкеке Ду Дэвэнь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении МИД страны.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, состоялся обмен мнениями по реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в КНР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки и проведения взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, в том числе предстоящий официальный визит премьера Кыргызстана Акылбека Жапарова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР и официальный визит премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Кыргызстан в октябре 2023 года.

Кулубаев передал слова поздравления в связи с назначением Ван И министром иностранных дел Китая и пригласил его посетить с визитом Кыргызскую Республику в любое удобное время.