https://news.day.az/world/1589458.html У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами - есть погибшие
У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами - есть погибшие
Лодка, перевозившая мигрантов, затонула у берегов Туниса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AFP.
По меньшей мере пять мигрантов погибли в результате кораблекрушения.
На потерпевшем крушение корабле находилось не менее 35 мигрантов, большинство из которых были тунисцами.
В затонувшей лодке также находились две женщины и ребенок.
Спасательные службы помогли 23 мигрантам, судьба еще семи из них остается неизвестной.
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