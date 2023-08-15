У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами

Лодка, перевозившая мигрантов, затонула у берегов Туниса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AFP.

По меньшей мере пять мигрантов погибли в результате кораблекрушения.

На потерпевшем крушение корабле находилось не менее 35 мигрантов, большинство из которых были тунисцами.

В затонувшей лодке также находились две женщины и ребенок.

Спасательные службы помогли 23 мигрантам, судьба еще семи из них остается неизвестной.