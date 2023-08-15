Франция тратит по 60 тысяч евро на каждое купание Макрона в форте Брегансон

Отпуск, который президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит провели в форте Брегансон в конце июля, очень недёшево обошёлся французской казне. Как передает Day.Az, об этом говорится в материале газеты Ouest-France.

Французский лидер с супругой приехал в форт Брегансон 29 июля и отдыхал там несколько дней. Для обеспечения их безопасности, по сведениям журналистов, потребовалось мобилизовать водолазов, жандармов и полицию.

"Брегансон - головная боль службы безопасности из 60 полицейских и жандармов", - рассказал основатель Группы безопасности президента Кристиан Пруто.

Форт даже оборудован системой подавления беспилотников. Но это полбеды. Проблемы начинаются, когда Макрон решает искупаться. Когда глава Франции заходит в воду, лодкам запрещается приближаться к форту ближе чем на три сотни метров, поделился сотрудник службы безопасности Макрона. А водолазы должны заблаговременно проверить, есть ли под водой угрозы для жизни президента. Проверяется не только акватория Брегансона, но и его окрестности.

Когда президент собирается окунуться, службе безопасности приходится по полной мере задействовать имеющиеся у них ресурсы, констатировал Пруто. Таким образом, каждое купание Макрона в Средиземном море обходится французским налогоплательщикам в 60 тысяч евро.