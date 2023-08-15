В Турции откроют музей под открытым небом

Через три месяца планируется открытие музея под открытым небом, расположенного в районе Азизийе в турецкой провинции Эрзурум, передает Day.Az.

В экспозиции будут представлены около 500 артефактов из камня.

Большинство из этих артефактов были обнаружены во время археологических раскопок в районе Азизийе и принадлежат к XIV веку. Среди них можно увидеть саркофаги, ядра для пушек, надгробия и основания колонн.

Планируется, что музей Азизийе станет самым крупным музеем под открытым небом в Турции по числу представленных артефактов.