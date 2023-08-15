Число жертв самого смертноносного пожара на Гавайах растет

Официальное число жертв достигло 99, и как ожидается, в ближайшие дни оно значительно вырастет.

Как передает Day.Az, об этом заявил губернатор американского штата Гавайи Джош Грин, комментируя последствия пожара.

По его словам, это крупнейшее стихийное бедствие в истории штата, ущерб от него уже свыше 6 млрд долларов.

Представляем вашему вниманию видео с места событий: