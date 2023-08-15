https://news.day.az/world/1589490.html Число жертв самого смертноносного пожара на Гавайах растет - ВИДЕО
Число жертв самого смертноносного пожара на Гавайах растет - ВИДЕО
Официальное число жертв достигло 99, и как ожидается, в ближайшие дни оно значительно вырастет.
Как передает Day.Az, об этом заявил губернатор американского штата Гавайи Джош Грин, комментируя последствия пожара.
По его словам, это крупнейшее стихийное бедствие в истории штата, ущерб от него уже свыше 6 млрд долларов.
Представляем вашему вниманию видео с места событий:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре