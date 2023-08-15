https://news.day.az/world/1589508.html США, Япония и Южная Корея сделают важное заявление по Тайваню
США, Япония и Южная Корея сделают важное заявление по Тайваню
На саммите в Вашингтоне, который состоится 18 августа, США, Япония и Южная Корея планируют сделать совместное заявление по ситуации в Тайване.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.
Источник издания, знакомый с подготовкой к саммиту, сообщил изданию, что по итогам встречи страны выразят беспокойство по поводу желания Китая изменить статус суверенного Тайваня.
Отмечается, что формулировка заявления должна быть соответствующей предыдущим позициям США по этому вопросу. В то же время оно не должно привести к резкой эскалации риторики с Пекином.
Ранее мы писали о том, что Китай призывает США отозвать договор с Тайванем.
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