Нигерия готовится к интервенции в Нигер?

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Нигерии Кристофер Муса объявил о проведении совместных учений всех родов войск страны с целью повышения уровня подготовки личного состава, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"<...> Генштаб принял решение о проведении совместных учений, чтобы повысить боеготовность личного состава вооруженных сил <...> ", - цитирует Мусу агентство NAN News. По его словам, в настоящее время нигерийским военным приходится сталкиваться с различными вызовами, что обуславливает необходимость "наращивания [их боевого] потенциала".

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже сообщил, что лидеры стран-членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере как можно скорее. Однако парламент организации не может согласовать единую позицию по поводу ввода войск в Нигер.

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