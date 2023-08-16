Глава минфина США дала оценку состоянию экономики

Министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что замедление роста китайской экономики, российско-украинский конфликт и катастрофы, связанные с изменением климата, могут представлять угрозы для мировой экономики, но в то же время выразила оптимизм относительно состояния экономики США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, Йеллен отметила, что замедление китайской экономики может отразиться на экономке США, но больше всего повлияет на экономики соседей Китая в Азии.

"Я очень положительно оцениваю общие перспективы в США", - сказала она, добавив, что, хотя угроза рецессии в США все еще сохраняется, она по-прежнему убеждена, что американская экономика продолжает расти здоровыми темпами, а рынок труда остается очень сильным.