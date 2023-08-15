https://news.day.az/world/1589524.html Южная Корея призвала к тесному обмену ядерными данными с Японией и США
Южная Корея призвала к тесному обмену ядерными данными с Японией и США
Южной Корее следует перейти к более тесному обмену ядерными и ракетными данными с Японией и США из-за угрозы со стороны КНДР. С таким призывом выступил южнокорейский президент Юн Сок Ель, передает Nikkei Asia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, Южная Корея, Япония и США разделяют универсальные ценности и должны работать вместе, чтобы противостоять угрозам от Северной Кореи, обладающей ядерным оружием. Он также подчеркнул, что Сеул добился значительного роста и процветания в том числе благодаря альянсу с Вашингтоном.
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