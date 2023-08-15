Трамп считает новые обвинения политически мотивированными

Экс-президент США Дональд Трамп считает выдвижение новых обвинений в деле о попытке добиться пересмотра результатов президентских выборов в 2020 году фальсифицированными и сделанными специально в разгар его политической кампании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается обвинительных документов, которые были сегодня опубликованы задолго до того, как проголосовало большое жюри, а затем документы были быстро изъяты, то для меня это звучит как фальсификация. Почему они не предъявили обвинения 2,5 года назад? Потому что они хотели сделать это в разгар политической кампании. Охота на ведьм!" - написал политик в социальной сети Truth Social.

Ранее Большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act).

Всего обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. В их числе адвокат Трампа Руди Джулиани, глава аппарата Белого дома при Трампе Марк Медоуз, адвокат Трампа Джон Истман, связанный с Трампом адвокат Кеннет Чезбро, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокат избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, адвокат Роберт Чили, сотрудник избирательного штаба Трампа Майк Роман, председатель Республиканской партии в штате Джорджия Дэвид Шафер.

Ранее мы писали, что дела Трампа совсем плохи.