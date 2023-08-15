Запасы газа в подземных хранилищах Европы приближаются к максимальному значению

Запасы газа в подземных хранилищах Европы на этой неделе достигнут целевого уровня, необходимого для начала сезона отбора (отопительного сезона) - 90% от мощностей хранения, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С учетом набранной динамики инъекций планка в 90% может быть преодолена за газовые сутки 16 августа (с публикацией данных в отраслевой статистике поздно вечером 17 августа). Но не исключено, что с учетом погодной специфики этот порог может быть преодолен на сутки раньше или позже.

Между тем, закачка может продолжаться еще два, а то и три месяца, и запасы будут приближаться к 100% на сколько это теоретически возможно.