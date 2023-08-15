Путин ожидает продвижения интересов НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

НАТО собирается полностью интегрироваться с блоком AUKUS (Австралия, Великобритания, США), заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия. Продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий по сути направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений", - сказал он в видеообращении к участникам одиннадцатой Московской конференции по международной безопасности.

"Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока AUKUS", - отметил Путин.

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