Банк России резко увеличил ключевую ставку

Банк России на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых, следует из сообщения регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б. п., до 12,00% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности", - указал ЦБ, отметив, что принятое решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - указано в сообщении.