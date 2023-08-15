https://news.day.az/world/1589569.html Полиция Стамбула задержала "важного фигуранта" в деле об убийстве посла РФ Карлова
Полиция Стамбула задержала "важного фигуранта" в деле об убийстве посла РФ Карлова
В ходе спецоперации в Стамбуле задержан "важный фигурант" в деле об убийстве экс-посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.
Как передает Day.Az, об этом пишут турецкие СМИ.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.
Уточняется, что в ходе детального обыска по месту жительства фигуранта были изъяты мобильный телефон, две sim-карты, устройство для sim-карт и карта памяти.
Местные СМИ утверждают, что задержанной является женщина, супруга одного из лиц, причастных к убийству российского дипломата.
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