В Китае решили не публиковать данные о безработице среди молодежи

Власти Китая приняли решение отказаться от публикации статистики по безработице среди молодежи спустя месяц после роста этого показателя до исторического максимума.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, информацию распространило издание MarketWatch.

"Экономика и общество постоянно меняются и развиваются. Статистическая работа требует постоянных улучшений", - сказал представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Фу Линхуэй.

В июне безработица среди граждан Китая в возрасте от 16 до 24 лет, проживающих в городах, составляла рекордные 21,3%.

ГСУ КНР сообщило во вторник, что общая безработица в Китае в июле повысилась до 5,3% с 5,2% в июне. Июньский показатель был минимальным за 16 месяцев.