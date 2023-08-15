Китай готов к сотрудничеству для нераспространения ядерного оружия

Китай готов расширить международное взаимодействие в области нераспространения ядерного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член Госсовета, министр обороны КНР Ли Шанфу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Готовы проводить учения со всеми странами, изучать новые области учений и расширять их пространство, укреплять международное сотрудничество в сферах контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия", - сказал он.

Ранее мы писали об уникальном предложении Сеула Пхеньяну.