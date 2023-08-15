Великобритания задержала трех болгар, шпионивших в пользу России

Трое граждан Болгарии были задержаны в Великобритании в феврале по подозрению в шпионаже в пользу России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По мнению Лондона, 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова, проживавшие в Великобритании, якобы работали на российские спецслужбы. Они остаются под стражей.