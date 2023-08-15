Мэр Стамбула сообщил о готовности баллотироваться на новый срок

Действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил о готовности баллотироваться на новый срок на предстоящих в марте 2024 года выборах главы турецкого мегаполиса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны объединиться для того, чтобы вновь завоевать Стамбул. Призываю всех наших граждан выступить единым фронтом, чтобы вернуть демократию и стать истинными хозяевами нашего города. Так же, как и в 2019 году, я выхожу в путь, чтобы служить Стамбулу и его 16 млн жителей", - сказал он на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, означает ли его заявление выдвижение кандидатуры на пост мэра, Имамоглу сказал: "Я не говорил, что являюсь кандидатом [в мэры], я сказал, что выхожу в путь".

Решение о выдвижении кандидата в мэры Стамбула должно быть принято руководством оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), которую представляет 52-летний политик.

Имамоглу, возглавляющий Стамбул с 2019 года, считался одним из возможных соперников действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на состоявшихся в мае выборах главы республики. Однако НРП и альянс оппозиции выдвинули единым кандидатом в президенты лидера партии Кемаля Кылычдароглу, который проиграл Эрдогану во втором туре выборов.