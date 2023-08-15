Хиллари Клинтон назвала "ужасным моментом" предъявление обвинений Трампу

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон считает предъявление обвинений экс-президенту Дональду Трампу "ужасным моментом" для Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я расстроена, что у нас есть бывший президент, которому были предъявлены обвинения по стольким преступлениям. Это поднимает вопрос о том, выживет ли наша демократия или нет. <...> Это ужасный момент для нашей страны, бывшего президента обвиняют в таких серьезных преступлениях", - сказала Клинтон в интервью телеканалу MSNBC. Она также отметила, что единственное, что ее радует, это то, что "система правосудия работает".

Ранее бывший президент заявил, что выдвижение новых обвинений в деле о попытке добиться пересмотра результатов президентских выборов в 2020 году фальсифицированы и сделаны специально в разгар его политической кампании.

Ранее мы писали о том, что Трамп считает новые обвинения политически мотивированными.