Швеция выделяет дополнительную помощь Украине

Правительство Швеции выделит новый пакет военной помощи Украине в размере 3,4 млрд крон ($314 млн). Об этом сообщил шведский министр обороны королевства Пол Йонссон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Киев завил Стокгольму, что прежде всего нуждается в боеприпасах и запчастях. Йонсон уточнил, что речь идет о боеприпасах для шведской техники, в первую очередь для боевых машин пехоты CV 90, которые ранее были предоставлены Украине.

Также Швеция предоставит украинским Вооруженным силам запчасти для CV 90, танка Strv 122 и артиллерийского орудия Archer.

С февраля 2022 года Швеция отправила Украине помощь на сумму 22 млрд крон ($2,16 млрд), из которых 17 млрд ($1,67 млрд) - военная помощь.

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