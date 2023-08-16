ООН призывает стороны конфликта в Ливии к деэскалации

Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (UNSMIL) призвала вооруженные группировки прекратить столкновения в ливийской столице, городе Триполи, которые с вечера 14 августа уже унесли жизни по меньшей мере девяти человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил специальный представитель генерального секретаря ООН Абдулай Батили.

"Призываю все стороны остановить эскалацию и уважать стремление ливийского народа к миру и стабильности", - говорится в заявлении Батили, опубликованном на его странице в соцсети X (ранее Twitter). Спецпредставитель подчеркнул, что "защита гражданских лиц имеет первостепенное значение".