Китай неожиданно снизил ставку из-за проблем в экономике

Из-за неожиданных проблем в национальной экономике Народный банк Китая пошел на самое резкое с 2020 года снижение ставки по среднесрочным кредитам (однолетним) - на 1,5 процентных пункта, до 2,5 процента. Это уже второе снижение параметра с июня, так как первое не принесло результатов, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Подавляющее большинство аналитиков ожидали, что ставка не изменится, однако после выхода разочаровывающей статистики за июль действия регулятора стали более понятными. Заметно хуже прогнозов оказалось промышленное производство, розничные продажи и инвестиции, при этом в очередной раз был зафиксирован рост безработицы.

Пекин указал, что внутренний спрос, который по-прежнему считается ключевым фактором для перезапуска экономики после коронавирусных ограничений, остается недостаточным. Из-за этого финансовая система нуждается в корректировке макроэкономической политики и повышении доверия ради предотвращении рисков.

Действия Центробанка привели к самому сильному снижению китайского юаня с начала года, до уровня 7,25 юаня за доллар США.

На этом фоне Китай, как утверждают собеседники международных СМИ, пытается скрыть информацию о реальном состоянии экономики. Прекращена публикация данных по безработице среди молодежи, на телевидении больше не допускаются комментарии экспертов негативного характера, а в личных беседах с иностранными инвесторами чиновники предпочитают придерживаться официальной точки зрения из-за возможных обвинений в шпионаже. Также Пекин начал требовать от топ-менеджеров государственных и частных компаний усиленного изучения идей председателя КНР Си Цзиньпина.