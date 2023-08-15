В Триполи не стихают боевые действия

В Триполи с вечера 14 августа продолжаются столкновения между военизированными подразделениями, тысячи жителей города не могут выбраться из зоны боев, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Перестреливаются 444-я бригада столичного военного округа, подчиняющаяся Правительству национального согласия (ПНА) в Триполи, и Специальные силы сдерживания - подразделение военной полиции для спецопераций. По предварительной информации АР, конфликт начался после задержания в аэропорту Триполи командующего 444-й бригады.

В Минздраве Ливии призвали участников конфликта пропустить кареты скорой помощи и экстренные службы в наиболее пострадавшие от насилия районы города, особенно на юге. Есть ли погибшие и пострадавшие, неясно, отмечает АР.

14 августа аэропорт Триполи покинуло значительное количество самолетов. Прибывающие рейсы перенаправляют в Мисрату.

Нынешнему всплеску насилия предшествовали несколько месяцев относительного затишья в стране.