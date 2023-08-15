Лесной пожар в Анталье

Лесной пожар вспыхнул в курортной провинции Анталья на юге Турции, сообщает телеканал CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Лесной массив загорелся в районе Аксеки, расположенном в горной местности вдали от туристических объектов.

В настоящее время пожар тушат четыре вертолета, пять самолетов, восемь пожарных машин, четыре автоцистерны и большое число персонала.

Наиболее вероятной причиной считается сильная жара, которая вновь охватила побережье Средиземного моря в Турции.