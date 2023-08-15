https://news.day.az/world/1589702.html Moody's повысило прогноз турецких банков
Moody's повысило прогноз турецких банков
Международное кредитное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз турецких банков с отрицательного на стабильный.
Как передает Day.Az, Moody's в своем последнем прогнозе отмечает, что новая экономическая команда правительства Турции начала постепенно корректировать курс денежно-кредитной и фискальной политики.
Согласно анализу агентства, с повышением стабильности в секторе прогноз турецких банков может измениться в положительную сторону, а рейтинг повысится.
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