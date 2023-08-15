Moody's повысило прогноз турецких банков

Международное кредитное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз турецких банков с отрицательного на стабильный.

Как передает Day.Az, Moody's в своем последнем прогнозе отмечает, что новая экономическая команда правительства Турции начала постепенно корректировать курс денежно-кредитной и фискальной политики.

Согласно анализу агентства, с повышением стабильности в секторе прогноз турецких банков может измениться в положительную сторону, а рейтинг повысится.