Президент Молдовы провела кадровые перестановки в своей администрации

Президент Молдовы Майя Санду подписала ряд указов о кадровых назначениях в администрации президента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об сообщила пресс-служба главы государства.

Государственный секретарь канцелярии правительства Адриан Балуцел назначен генеральным секретарем аппарата президента. Балуцел приступит к работе в администрации президента с 4 сентября 2023 года, когда сложит обязанности в правительстве, где он работает с 23 ноября 2022 года.

Сотрудник Института исследований безопасности Европейского Союза Станислав Секриеру назначен советником президента по вопросам обороны и национальной безопасности и секретарем Высшего совета безопасности. Эта должность оставалась вакантной с февраля 2023 года, после того, как Дорин Речан, который занимал этот пост, был назначен премьер-министром.

Секриеру приступит к работе с 1 сентября. Он является старшим аналитиком Института исследований безопасности ЕС. Его исследовательские интересы сосредоточены на отношениях между ЕС и Россией, внешней политике России и политике безопасности на постсоветском пространстве, затянувшихся конфликтах и отношениях ЕС со странами Восточного партнерства (ВП).

Также подписан указ об освобождении Вероники Брадэуцану от должности советника по вопросам юстиции. Брадэуцану проработала на посту советника менее полугода. Она пришла на работу в администрацию президента в конце февраля, а до этого была советником министра юстиции. Ранее она работала юристом в лондонском офисе Европейского банка реконструкции и развития.

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